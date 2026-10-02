La Fiera nautica sui moli cittadini 

Nuovo nome, nuova data e rientro in città, questa volta sui moli del centro, dal rinnovato Brin destinato ai maxi yacht, all’adiacente porto vecchio e parte del waterfront cittadino. La Sardinia boat show, già Fiera nautica della Sardegna, che si terrà dal 29 maggio al 6 giugno, è stata presentata al Salone Nautico di Genova dal Cipnes Gallura, insieme alla Regione, al Comune di Olbia, all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e ai rappresentanti dei Consorzi industriali di Sassari e dell’Ogliastra. L’obiettivo, infatti, è infatti quello di promuovere il sistema Sardegna con una particolare attenzione ai due segmenti: la produzione e costruzione di imbarcazioni e le attività di refit, riparazione e manutenzione, insieme a tutte le attività industriali e ai servizi collegati alla nautica. La data consente di sintonizzarsi con una stagione turistica in avvio con un occhio ai voli dagli Stati Uniti, in quel periodo operativi. La città inoltre consente la disponibilità di ampi spazi a terra e a mare accogliendo imbarcazioni di differenti dimensioni, compresi i superyacht.

«La scelta di ospitare a Olbia la prossima edizione della Fiera guarda con ancora più determinazione al futuro dell’intera economia del mare dell’Isola, l’Autorità di Sistema Portuale sostiene con convinzione questo progetto», ha dichiarato il presidente Domenico Bagalà. Presente a Genova anche il vice presidente della Regione Giuseppe Meloni: «La nautica è uno dei settori con maggiori possibilità di crescita per la Sardegna. Come Regione stiamo lavorando su due fronti: supportare le imprese sarde che vogliono crescere anche all’estero e rendere la Sardegna più attrattiva per chi vuole investire e produrre nell’isola».

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