La Fiera nautica guarda al futuro 

Un week end ad altissima affluenza poi il maestrale prova a rovinare la festa costringendo alcuni espositori a lasciare gli stand in anticipo. La seconda edizione della Fiera Nautica di Sardegna chiude, comunque, con un bilancio più che positivo: centrati gli obiettivi commerciali ( che registrano la vendita di diverse imbarcazioni), di promozione del territorio – con Insula- Sardegna Quality World – e di presenze, che hanno animato Porto Rotondo e la Marina con numeri da fine luglio, rappresentando un banco di prova per la prossima stagione. Soddisfatto il primo promotore dell’evento, l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa. «I grandi numeri in termini di espositori e imbarcazioni ci soddisfano, Porto Rotondo si è fatta trovare pronta alla sfida. Grazie ai cantieri di alta qualità stiamo conquistando fette di mercato importanti e ci stiamo facendo conoscere all’estero. Questi eventi danno ragione alle azioni che sto portando avanti, il sogno di fare dell’Isola un polo nautico di eccellenza passa attraverso la Fiera, una manifestazione in cui ho creduto fin dall’inizio e intendo programmare per il futuro».

L’interesse del settore

La kermesse, organizzata dal Cipnes, fa rotta verso una dimensione da addetti ai lavori: quest’anno, oltre agli stand di Insula, tutti gli operatori presenti erano legati al settore nautico. Rafforzare l’area “green”, la piccola nautica ma anche la presenza di maxi yacht, le intenzioni degli organizzatori per la prossima edizione. Le premesse, fa sapere il Consorzio di Porto Rotondo nel ringraziare il Cipnes per lo sforzo organizzativo, ci sono tutte. «Il sentiment, in generale, è positivo – afferma Angelo Colombo - ci è stato confermato grande entusiasmo e voglia di ripartire. Abbiamo ricevuto complimenti senza riserve dal Conte Donà dalle Rose, dalla Marina oltre che dai rappresentanti del commercio e dell’industria nautica, tutti si sono dichiarati pronti a ripartire». Nei talk, diversi i temi toccati: dall’integrazione tra sicurezza in mare e soccorso sanitario a terra e il ruolo della telemedicina, al tema spinoso della formazione professionale delle maestranze (e al piano operativo del Cipnes in questa direzione)fino alle Zes che offrono vantaggi fiscali e infrastrutture per attirare nuovi investimenti, opportunità per la Regione e per il comparto nautico.

