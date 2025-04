La Fiera nautica al via con 200 barche e yacht in esposizione 

Oltre 150 espositori, 200 imbarcazioni presenti tra nuove e usate, ma anche regate, talk tematici, gare di pesca, spettacoli. È stata inaugurata ieri mattina a Porto Rotondo la quarta edizione della Fiera Nautica di Sardegna, in programma fino al 4 maggio. Lungo le banchine della Marina gli stand accoglieranno i visitatori, dando loro la possibilità di provare i prodotti e salire sulle imbarcazioni presenti, molte delle quali del settore yacht e superyacht. Nel villaggio Insula c’è posto anche per intrattenimento e degustazioni con eventi dedicati ai vari territori della Sardegna (oggi è il turno della media Valle del Tirso). Non a caso è stato scelto un porto della Gallura, distretto nautico unico nel Mediterraneo perché principale destinazione per i superyacht. Inoltre il distretto industriale del Cipnes di Olbia, sta emergendo come polo fondamentale per aziende di eccellenza come Novamarine e marchi internazionali del calibro di Azimut, Gruppo Ferretti, Sanlorenzo, Beneteau, Jeanneu, Princess e molti altri. «Su questo settore stiamo puntando tantissimo e lo facciamo anche insieme alle altre istituzioni e all'università - ha spiegato il presidente di Cipnes Gallura Livio Fideli - per far diventare questo distretto un punto di riferimento per la nautica nazionale». Tra i dibattiti di oggi quelli dedicati all’innovazione tecnologica per la tutela dell’ecosistema marino e alle connessioni tra nautica e marketing territoriale delle eccellenze agroalimentari.

