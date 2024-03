«La Fiera Mercato è in pessime condizioni» 

Le richieste dei commercianti sono cadute nel vuoto. Dopo la lettera inviata lo scorso anno in questo periodo le condizioni della Fiera Mercato di Gonnosfanadiga non sono cambiate. Nell’area viene ospitato ogni mercoledì un mercatino.

Il sindaco Andrea Floris lascia intendere che il Comune non ha dimenticato la situazione degli spazi commerciali. «Stiamo ragionando su dove poter individuare uno spazio migliore – commenta il primo cittadino – anche per poter garantire quei servizi igienici che dicono essere precari. Ricordo però che, quando erano all’interno del paese nella via Foscolo, non erano presenti bagni. Appena avremo delle soluzioni saranno convocati».

Disagi e disservizi

I commercianti avevano segnalato tutte le criticità presenti nella Fiera Mercato: «Si trova in una situazione di precarietà senza precedenti», si legge nella nota inviata anche all’assessorato alle Attività produttive. «Ma non abbiamo mai ottenuto una risposta dal Comune», affermano gli esercenti. Sono passati quasi dodici mesi e i problemi restano quelli segnalati da Bartolomeo Barteloni, Piero Lampis e Antonello Farigu. Che segnalano «le condizioni igienico-sanitarie fatiscenti dei servizi, della precarietà strutturale e della piazza, già oggetto di diversi episodi di traumi e cadute subiti da persone anziane, e la pericolosità dell'ubicazione del mercato stesso. Il sentimento che proviamo è quello di un Comune che ha voltato le spalle a una realtà che ha sempre rappresentato una risorsa importante per l'intera comunità locale».

Le condizioni della Fiera

Uno dei punti chiave sollevati dagli operatori riguarda il trasferimento temporaneo dalla Via Foscolo alla Fiera Mercato, avvenuto durante il periodo pandemico per evitare la formazione di assembramenti e sviluppo di focolai. «Inizialmente era previsto come provvedimento momentaneo, poi il trasferimento è diventato permanente, senza avvisarci e senza che siano state adottate misure adeguate per migliorare le condizioni della nuova sede. La posizione della Fiera Mercato rappresenta un serio rischio per la sicurezza dei cittadini, soprattutto anziani, costretti ad attraversare una strada statale, la Via Nazionale, oggetto di passaggi di auto ad alta velocità».

La posizione

I commercianti ricordano che la distanza della Fiera Marcato da centro abitato ha contribuito in modo determinante a far crollare gli affari: «Molti residenti non frequentano più il mercato con la stessa assiduità di un tempo, poiché la nuova sede è considerata troppo distante e poco accessibile per chi non dispone di mezzi propri. Questa situazione ha causato una significativa diminuzione dei guadagni, aggravando ulteriormente la già precaria situazione economica». Il Comune per il momento ha deciso di riprendere in mano la vicenda per trovare una possibile soluzione. Gli operatori della Fiera Mercato sperano che i disagi finiscano presto. «Da parte nostra c’è la disponibilità al dialogo. Si tratta di uno spazio importante per l’economia del nostro paese».

