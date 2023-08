La fiera indipendentista che alle Regionali 2014 fece paura ai grandi poli 

La temevano al punto che votarono una legge elettorale apposta per tenerla fuori dal Consiglio regionale. Michela Murgia irruppe nella politica sarda “ufficiale” nel 2013 come un fuoco d’artificio lanciato in un salotto buono e benpensante, e già prima di confermare la sua candidatura alla presidenza della Regione (a Nuoro, il 3 agosto di 10 anni fa) mise d’accordo i due grandi poli: nessuno dei due la voleva in mezzo ai piedi. Raggiunsero il loro scopo, grazie a una norma frettolosa che chiudeva la porta in faccia alle terze forze. Eppure, anche battendosi contro il fantasma del “voto utile”, quella strana avventura elettorale che fu Sardegna Possibile ottenne, partendo dal niente, più del 10% dei voti con una candidata dichiaratamente indipendentista.

Murgia però non aveva certo iniziato a fare politica con la candidatura alle Regionali. È stata politica tutta la sua vita, quanto meno la porzione pubblica, a partire dal blog in cui iniziò a raccontare l’alienazione e lo sfruttamento del lavoro nei call center e che poi divenne “Il mondo deve sapere”, il suo romanzo d’esordio. Ed è stata sommamente politica anche la sua fine.

In mezzo, accanto al lavoro di scrittrice e intellettuale (e pochi in Italia hanno svolto davvero il ruolo di intellettuale come lei), Michela Murgia era anche, intimamente, una militante. Non di un partito, ma di un ideale che è difficile sintetizzare in una parola. È stata una fiera sostenitrice dell’indipendenza della Sardegna, ma si è battuta per tante altre cause: la parità dei generi, i diritti civili, giusto per continuare con le sintesi comunque imprecise. Era un’anima curiosa, un’intelligenza inquieta, che spostava sempre più in là la frontiera della propria ricerca esistenziale.

L’indipendentismo, certo, è stata la sua bandiera più evidente. Nel 2007, ancora poco nota, aveva collaborato con la candidatura di Mario Adinolfi alla segreteria nazionale del Pd (poi da lui si allontanò totalmente), ma senza mai aderire ai democratici. Invece dichiarava senza problemi il suo sogno di una Sardegna indipendente. Molti avevano appreso di questa sua militanza vedendola partecipare, nel luglio 2010 a Cagliari, alla Festa Manna in cui Irs celebrava il 4% raggiunto alle recenti elezioni provinciali.

Anche lei fu coinvolta in prima persona nella feroce lite interna al partito fondato da Gavino Sale, e con Franciscu Sedda, Ornella Demuru e altri creò Progres: con questa sigla, andati via nel frattempo Sedda e Demuru, costruì la coalizione Sardegna Possibile per le Regionali 2014. La scelta di presentare tre liste anziché una (le altre erano Gentes e Comunidades, che accoglievano anche personalità non indipendentiste) costò a quello schieramento la possibilità di eleggere qualche consigliere. Murgia però nel frattempo aveva già iniziato la battaglia con la malattia, e dopo il voto l’impegno politico in prima persona finì in secondo piano, non senza qualche attrito con i compagni di strada. Ma la sua voce libera ha continuato a scuotere le coscienze, fino all’ultimo giorno.

