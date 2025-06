«La Fiera? È importante esserci» 

Scende in campo il maestrale e consente anche alla seconda giornata di “Sulcis Iglesiente Espone” numeri da record. Il caldo micidiale non aveva certo impedito il boom di presenze sabato sera per il concerto di Al Bano in una gremitissima piazza Roma: il vento fresco di ieri ha smorzato le temperature incrementando il successo di questo evento organizzato dal Consorzio fieristico sulcitano e dal Comune.

Le voci

Va in soffitta la 19esima edizione di una rassegna che prima di tutto registra la calca degli espositori: circa 300, da tutta la Sardegna, tutti desiderosi di esserci, benché fiera non sempre sia sinonimo di affari immediati da consumare sul posto. Come per l’artigianato Riccardo Mascia, scultore di Iglesias alla sua seconda partecipazione: «Nel caso mio e di altri miei colleghi abbiamo notato più la voglia di passeggiare che di soffermarsi agli stand, ma non è un problema: l’importante è esserci, instaurare contatti, contribuire all’evento». Sono invece new entry Andrea Vacca di Carbonia e Francesco Marcis di San Sperate con la loro neo nata Virmax che realizza e personalizza abbigliamento sportivo: «Questi eventi consentono di aprire canali, siamo fieri di essere stati coinvolti per la prima volta». Soddisfatto anche Renato Chessa di Vallermosa, ideatore del brand di abbigliamento tradizionale sardo Lab Chessa: «È una fiera che ricorda i fasti di quella di Cagliari: con un po’ di fortuna si fanno affari». È un ritorno quello dell’apicoltura S’Abioi di Giacomo Santus, Narcao: «Il settore alimentare è un traino garantito in queste manifestazioni e se anche non ci fosse un particolare riscontro, l’importante è la promozione».

In coda

Negli stand dedicati al food anche ieri c’erano le file già dalle 17, come per i raviolini di “Raviolo fritto” di Nuraxi Figus (Gonnesa): «Riscontro straordinario sia nella serata del concerto di Al Bano che ieri complice anche il maestrale che ha invogliato le persone a uscire di casa: non si può e non si poteva chiedere di meglio». Il boom di Sulcis Espone, con non meno di 10mila visitatori, è testimoniato da una altro aspetto messo in evidenza dal presidente del Consorzio Mauro De Sanctis: «A Carbonia in questi giorni non c’era più un posto letto fra alberghi, hotel, B&B e affittacamere e molti stand di gastronomia hanno dovuto urgentemente fare rifornimento in città di determinati prodotti che avevano già esaurito la prima sera: Carbonia non tradisce».

