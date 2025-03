La Fiera di Cagliari versione techno con Luca Agnelli 

Pasqua techno in Sardegna con Luca Agnelli, uno dei nomi più importanti della scena di musica elettronica mondiale. DJ, produttore e fondatore dell’etichetta Etruria Beat, sarà a Cagliari domenica 20 aprile, all’interno del Tronika Summit, progetto dell’Opera Music Forum, ospitato alla Fiera.

Classe 1988, nato ad Arezzo, eclettico e innovativo, Agnelli porta nei suoi set un viaggio tra techno e house, con una filosofia musicale inconfondibile. Il suo suono ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, rendendolo una delle figure più influenti della scena elettronica internazionale. Ricerca e sperimentazione, con un’attenzione particolare alle sonorità più dure e ai richiami analogici della techno: Luca Agnelli ha dimostrato nel tempo di sapersi adattare a nuove sfide e contesti senza perdere qualità e connessione con il pubblico, lanciando anche collaborazioni con artisti di altri universi musicali, come nel remix di Brujeria realizzato per i rappers Salmo e Noyz Narcos.

La sua etichetta ha recentemente superato la centesima release, ovvero pubblicazione, un traguardo che testimonia la sua costanza e visione musicale anche nelle produzioni di dischi.

Ad ospitare l’artista toscano, è Tronika, un progetto musicale nato a Cagliari e focalizzato sulla scena elettronica. “È molto più di un festival», afferma Davide Siddi, produttore dell'Opera music Forum, è un appuntamento che, da 7 anni, porta in Sardegna il meglio della proposta musicale mondiale di genere, rendendo l’isola sempre più un punto di riferimento».

L’obiettivo, spiega Siddi, è alimentare un evento stagionale che permetta al pubblico sardo di vivere dj set di alto livello senza dover lasciare l’Isola, trasformando la Sardegna in una meta turistica di riferimento anche per la musica.

Accanto ad Agnelli, si esibiranno anche i dj isolani Barbers e Xavier. Le porte della Fiera apriranno alle ore 23, i biglietti sono già disponibili su www.operamusic.it.

