La Fiera della nautica dei record 

Sviluppo, formazione professionale, green e innovazione, la cinque giorni della Fiera Nautica di Sardegna punta a rendere l’evento sempre più internazionale. In programma dal 30 aprile al 4 maggio nella Marina di Porto Rotondo, la kermesse, realizzata dal Cipnes con il sostegno della Regione, al suo avvio batte il primo record con la presenza del maggior numero di imbarcazioni superiori ai 20 metri di lunghezza. Il comparto, come ricordato dal presidente del Cipnes, Livio Fideli, genera un fatturato complessivo di 403 milioni di euro, quinta industria dell’Isola per volume d’affari; con 90 aziende specializzate, su 1885 totali ( e l’attivazione del corso universitario in Ingegneria Navale), Olbia e il suo territorio, si confermano catalizzatori di investimenti e polo della nautica.

Il sostegno al settore

La manifestazione è stata presentata nelle maggiori Fiere internazionali. «Il format non è stato modificato: dalle barche in mare agli stand sulle banchine, il programma di Insula su eccellenze enogastronomiche e artigianato e dieci importanti talk sul principali temi del settore - ha illustrato Fideli - Inoltre una serie di eventi che si intersecheranno con la Fiera, come la presentazione di alcuni libri, di cui uno dedicato al Principe Aga Khan». Di formazione professionale, collaborazione con gli Atenei e investimenti, in un settore sempre più decisivo per l’economia isolana, ha parlato il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni. «Confidiamo che le risorse che stiamo stanziando, 81 milioni di euro, possano dare un sostegno importante. È una sfida che lanciamo anche a noi stessi e abbiamo bisogno di un braccio operativo importante che ci permetta di mettere queste risorse a correre. Per questo siamo qui a ribadire la centralità della Fiera». Una strategia condivisa con l’assessore regionale all’Industria, Emanuele Cani, che ha presentato i punti dell’azione di sostegno alla nautica per giungere all’obiettivo dell’ampliamento della filiera produttiva e sottolineato l’importanza di superare la penuria di figure professionali altamente qualificate.

I grandi marchi

Palcoscenico per un confronto sullo stato di salute del settore e del territorio «fin qui la riposta che attendevamo è arrivata, per il terzo anno consecutivo presenti grandi marchi esteri a mostrare i loro prodotti – ha poi aggiunto Angelo Colombo, responsabile organizzativo – ma molti saranno anche gli yacht di aziende italiane che operano sul territorio come charter. La Fiera sa essere attrattiva per ciò che sa offrire in termini di visibilità e di ricettività nautica e turistica attorno ai grandi yacht». Il Sindaco Settimo Nizzi ha ribadito il sostegno all’iniziativa e ringraziato la Regione per il supporto. Alla Fiera sarà presente lo stand della Capitaneria di Porto: con il direttore marittimo del Nord-Est Sardegna, Gianluca D’Agostino - come ricordato dal direttore generale del Cipnes Aldo Carta - è in atto una stretta collaborazione. La presentazione si è svolta allo Yachting Club di Porto Rotondo, guidato dal manager Matteo Molinas. «Siamo molto felici di ospitare questo evento – ha detto – lavoreremo per rendere al meglio questa cinque giorni di nautica».

