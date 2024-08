La fiera del libro fa dodici, organizzatori già in fermento  

Col tema Sardegna Alter-nativa, si svolgerà a Macomer tra il 13 e il 17 novembre la XXII edizione della mostra regionale del libro edito in Sardegna. Il programma è ancora in fase di definizione, ma intanto è partita la fase organizzativa. La mostra vera e propria si svolgerà nei padiglioni e all'esterno delle ex Caserme Mura, al centro di Macomer, con tante manifestazioni di contorno.

«Siamo in fase di organizzazione», dice l'assessora alla Cultura, Fabiana Cugusi. Come nelle passate edizioni, all'interno della mostra, saranno ospitate librerie e cartolibreria, per supportare, incentivare e promuovere la lettura. Verranno esposti libri e materiali affini. «L'organizzazione dell'evento - è scritto in un comunicato - incentiva la partecipazione di più soggetti espositori, individuando, all'interno del padiglione Tamuli, cinque stand espositivi da destinare a librerie e cartolibrerie. Si darà priorità alle librerie e cartolibrerie di Macomer, assegnando spazi residui ad altri operatori della provincia di Nuoro e in ulteriore subordine, anche a quelli della provincia di Oristano».L'assegnazione degli spazi avverrà sulla base dell'ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse al protocollo del Comune, attraverso la verifica dei requisiti posseduti dai richiedenti. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate via pec entro il 10 settembre, alle 13.

