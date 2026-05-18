La fiera del bestiame di San Mauro torna dopo 70 anni 

Dopo 70 anni di lunga attesa Sorgono si prepara al ritorno della fiera del bestiame di San Mauro, promossa dal Comitato dell’omonima festa col sostegno di Comune e Provincia. Appuntamento per domenica 31. Importanti i numeri della manifestazione con 20 allevamenti ovicaprini, 15 equini (assenti i bovini per via dei casi di dermatite) 2 allevanti di suini razza-sarda e così 2 di asini. «Questa fiera era una delle più importanti dell’Isola. Vi si battevano prezzo di carne e bestiame», racconta il vicepresidente del Comitato, l’agronomo Giovanni Zanda. «Rimetterla in piedi è stato un atto d’amore verso la nostra comunità e la categoria degli allevatori».

E mentre i preparativi dell’intera festa di San Mauro avanzano senza intoppi, Zanda non manca di precisare: «Il sostegno delle istituzioni con Comune e Provincia si sta rivelando prezioso. La fiera può concretamente rappresentare un volano per l’economia zonale e così, un motivo di sviluppo per le zone interne».Sulla stessa direzione il sindaco Franco Zedde. «Da decenni – dice – Sorgono attendeva questo momento. Vedere che una così nobile idea sia partita da un gruppo di giovani motivati rappresenta un motivo di orgoglio».

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