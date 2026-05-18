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Sorgono.
19 maggio 2026 alle 00:37

La fiera del bestiame di San Mauro torna dopo 70 anni 

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Dopo 70 anni di lunga attesa Sorgono si prepara al ritorno della fiera del bestiame di San Mauro, promossa dal Comitato dell’omonima festa col sostegno di Comune e Provincia. Appuntamento per domenica 31. Importanti i numeri della manifestazione con 20 allevamenti ovicaprini, 15 equini (assenti i bovini per via dei casi di dermatite) 2 allevanti di suini razza-sarda e così 2 di asini. «Questa fiera era una delle più importanti dell’Isola. Vi si battevano prezzo di carne e bestiame», racconta il vicepresidente del Comitato, l’agronomo Giovanni Zanda. «Rimetterla in piedi è stato un atto d’amore verso la nostra comunità e la categoria degli allevatori».

E mentre i preparativi dell’intera festa di San Mauro avanzano senza intoppi, Zanda non manca di precisare: «Il sostegno delle istituzioni con Comune e Provincia si sta rivelando prezioso. La fiera può concretamente rappresentare un volano per l’economia zonale e così, un motivo di sviluppo per le zone interne».Sulla stessa direzione il sindaco Franco Zedde. «Da decenni – dice – Sorgono attendeva questo momento. Vedere che una così nobile idea sia partita da un gruppo di giovani motivati rappresenta un motivo di orgoglio».

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