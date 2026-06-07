La fiera conquista tutti, città “invasa” per due giorni 

Migliaia di persone tra gli stand, piazza Roma affollata sino all’ultimo metro quadro libero per l’esibizione dei super ospiti e per l’eccezionale “ballu tundu” che ha portato a Carbonia i gruppi folk di gran parte dell’Isola. Un successo incredibile, insomma, per l’edizione numero venti della grande fiera “Sulcis Iglesiente espone” organizzata dagli instancabili componenti del Consorzio fieristico sulcitano: «Il nostro successo è il vostro successo – ha detto un emozionatissimo Mauro De Sanctis, presidente del Consorzio, dal palco che sabato sera ho ospitato l’esibizione del comico pugliese Uccio De Santis e il concerto dei Los Locos – non possiamo che ringraziare tutte le persone che anche quest’anno hanno risposto con entusiasmo alle nostre proposte. Un entusiasmo che ci porta a fare sempre meglio». Il successo della prima serata è stato replicato ieri: il gran caldo non ha spaventato i visitatori che hanno potuto apprezzare l’esibizione di combattimento di scherma storica, la sfilata dei gruppi rock e il ballu tundu che ha colorato la gigantesca piazza Roma. Al calar del sole la musica di Giuliano Marongiu, Roberto Tangianu e Peppino bande e poi il gran finale, con Michele Zarrillo (e poi il dj set) ha riempito di musica e emozione la piazza. (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA