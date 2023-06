La fiera c’è, aspetta le ciliegie 

Sarebbe tutto pronto per la 38° Fiera delle ciliegie, se non fosse che mancano le ciliegie. Ad ora. Se si fermasse la pioggia, un po’ di produzione locale potrebbe salvarsi, in caso contrario, il circuito delle Città delle ciliegie andrebbe in soccorso della Pro Loco, inviando i frutti prodotti in altre zone.

Coltivatori disperati

A prescindere dall’esito della kermesse di fine giugno, i produttori sperano ancora che il maltempo si plachi e che le tardive si salvino, almeno per la Fiera, ricorrendo anche ai teli protettivi. Filippo Testa si prende cura per hobby di 150 piante di ciliegie a Su Tumbarinu «Abbiamo diverse varietà di di ciliegie, di mezza stagione e tardive. Malgrado i trattamenti, con la pioggia, la muffa ha aggredito le ha aggredite. Il 70 per cento della produzione è andata in malora, sto cercando di fare il possibile per salvaguardare il restante 30 per cento e raccoglierlo per la sagra, lavorando sulle varietà tardive. Spero che la settimana prossima ci sia il tempo un po’ più clemente, così si potranno raccogliere».

Gli organizzatori

La presidente della Pro Loco, Tetta De Canna,s illustra il piano B per una kermesse ricca di ospiti, intrattenimento e buon cibo. «I produttori stanno cercando di salvare il salvabile, stamattina abbiamo preso contatto con il presidente nazionale del circuito Città delle ciliegie e, se non ne avremo, ci aiuteranno loro. Confidiamo che migliori il tempo. Ma le ciliegie ci saranno».

Il cartellone

Il programma per la tre giorni è definito e si articolerà fra il Bosco Selene e il suo Nur Archeopark - di prossima apertura - e il centro storico, tra cultura, musica e balli, esposizioni, degustazioni e le caratteristiche cantine . Da venerdì a sabato, sia il museo Ferrai che il Nur Archeopark aprono le porte ai visitatori. La manifestazione si apre con i concerti finali della Scuola civica di musica per l’Ogliastra, le degustazioni delle ciliegie e i balli sardi in piazza. Sabato, la kermesse entra nel vivo: stand espositivi, la prima edizione di un triangolare di basket curato dall’Asd Basket Lanusei, la prima edizione di sputo del nocciolo aperto a tutti e, dalle 19, apertura delle cantine con concerto itinerante del gruppo Sonos e Cantos. Domenica mattina dedicata alla sfilata dei gruppi folk di Lanusei, Bono, Galtellì, Ittireddu, Oliena, Samugheo, Tempio e i Tamburinos di Gavoi, con le cantine aperte anche a pranzo. Ospiti, nel pomeriggio, anche le maschere tradizionali: i Mamuthones e Issohadores di Mamoiada e Sos Colonganos e s'Urtzu di Austis. Anche quest’anno verrà consegnata la Ciliegia d’Oro, cui seguirà l’apertura delle cantine e i balli sardi in piazza.

