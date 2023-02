La Fieg al Governo: «Rilanciare il settore» 

«Constatato il permanere della situazione di grave crisi e le difficoltà di avviare concrete ed efficaci iniziative per il rilancio del settore», gli editori della Fieg, riuniti ieri nel Consiglio generale, chiedono che «si avvii nel Governo, nel Parlamento e nelle forze politiche una riflessione di legislatura (4 anni) sulle iniziative necessarie per rilanciare l’editoria giornalistica tradizionale e per accelerare lo sviluppo di quella digitale».

Secondo l’esame fatto dalla Fieg, «sono necessari interventi strutturali in grado di garantire futuro a un settore fondamentale per assicurare il diritto dei cittadini a informare e ad essere informati».

Gli editori invitano inoltre il Governo a definire entro marzo l’assegnazione delle risorse del Fondo straordinario per l’editoria per il 2023, già stanziate dal precedente Governo.

