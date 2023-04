La fibra ottica disponibile in riva al mare 

Sulla strada del litorale tra Orrì e Foxi Lioni l’escavatore ha affondato il martello pneumatico per ricavare la trincea in cui incanalare i cavi per la fibra ottica. Per ora si tratta soltanto di predisposizioni, perché sulla data di inaugurazione del servizio di connessione ultraveloce a internet i fornitori non si sono ancora pronunciati.

Le operazioni sulle strade cittadini sono iniziate nei giorni scorsi e l’impresa esecutrice ne avrà fino al 10 giugno prossimo. Tanto che la polizia locale ha dovuto predisporre un’ordinanza adeguata proprio in funzione delle esigenze del cantiere. Sono stati istituiti divieti di sosta e di transito, tra le 8 e le 17, in occasione degli interventi previsti in 22 strade del reticolato urbano. Le vie interessate sono Monsignor Virgilio, Sardegna, corso Umberto, Scorcu, Pirastu, Morgagni, Frugoni, Curie, Sabin, Is Murdegus, del Bracciante, Is Tanas, Cairoli, Oristano, Baccasara, Gramsci, Boccaccio, Peschiera, Corbezzolo, Contu, piazza Meloni e viale Europa. (ro. se.)

