La fibra non arriva nella zona artigianale 

Possono costruire una casa in legno e venderla in tutta Europa, ma da Arzana non riescono a inviare la fattura elettronica. È il paradosso che il sindaco Angelo Stochino ha messo nero su bianco nella lettera a FiberCop, Infratel, Governo e Regione: la fibra promessa due anni fa non è mai entrata nella zona artigianale. «La rete è arrivata in centro, ma intere aree sono rimaste fuori». Il caso più grave è la zona artigianale. Ci lavorano quattro attività che danno occupazione al territorio: la Murgia Fratelli (Expert), il Circolo equestre Monte Idolo di Mariolino Loddo, Opera Bluehouse e Pietro Stefano Sumas. Senza fibra, per fatture elettroniche, ordini e pagamenti devono pagarsi ponti radio e wireless che saltano di continuo. «Una condizione che penalizza la competitività e spinge a trasferire le attività altrove». Stessa situazione nel rione Sargiantieri, dove in alcuni civici manca persino la linea in rame. Il Comune chiede ora sei cose: verifica civico per civico, un sopralluogo congiunto con i tecnici, chiarezza sull’inclusione nel Piano Italia a 1 Giga, un programma di completamento con priorità alla zona artigianale e un cronoprogramma con responsabili e tempi. «Non è un semplice miglioramento tecnologico, ma un intervento essenziale per restare e lavorare nelle aree interne». (ro. se.)

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