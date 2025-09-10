VaiOnline
Lanusei.
11 settembre 2025

La fibra è realtà, lavori al traguardo 

Lavori ultimati. La nuova rete a banda ultralarga è realtà. FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, ha completato il lavoro di potenziamento della rete internet in fibra ottica a Lanusei. La rete può raggiungere una velocità fino a 10 Gigabit al secondo e permetterà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. «L’arrivo della fibra ottica a Lanusei rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della nostra comunità. Questa infrastruttura ci proietta in una nuova era di connettività», ha spiegato il sindaco Davide Burchi.

“L’attivazione della rete implica aprire le porte a nuove opportunità nell’ambito dello smart working, della didattica digitale, della sanità connessa e dei servizi pubblici intelligenti», ha aggiunto Renato Pilia, assessore alla transizione digitale del Comune di Lanusei. «FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio», ha detto Francesca Petriacci, responsabile operations area centro di FiberCop. I cittadini possono verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare delle prestazioni della nuova rete.

