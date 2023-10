La fiammata di luglio non rovina la stagione: roghi estivi giù del 23% 

Quest’estate – e fino a giovedì scorso – in Sardegna si sono verificati 2.058 incendi, -23% rispetto alla media dell’ultimo decennio, 326 in meno rispetto al 2022 al 28 settembre. A differenza della campagna nazionale, di fatto già chiusa, nell’Isola si andrà avanti fino al 15 ottobre: se si considera l’ultima rilevazione di giovedì, nel raffronto con la media definitiva delle ultime stagioni, il dato scende a -33%. Per ora sono stati 7006,85 gli ettari di terreno attraversati dal fuoco (-37%): di questi, 1374,89 ettari di superficie boschiva (-49%) e 5631,96 ettari di superficie non boschiva (-33%). Per come si stava mettendo la situazione a fine luglio, con le fiamme spinte dal vento di scirocco nei campi arsi da un sole incandescente, i numeri vengono interpretati dalla Regione come confortanti.

L’assessore

«Anche la Sardegna, seppure ancora non possa dirsi conclusa la campagna e, quindi, l'attenzione debba restare massima, fa registrare un calo sensibile sugli incendi, in particolare sulla superficie percorsa dal fuoco, sintomo di una grande capacità delle donne e degli uomini impegnati nell’antincendio e della tempestività dell’intervento», dice l’assessore all’Ambiente Marco Porcu. «Il ringraziamento va quindi al Corpo forestale, per l’attività di coordinamento delle operazioni di spegnimento e per quella investigativa che consente di individuare gli autori, assicurandoli alla giustizia, alla Protezione civile regionale, all’Agenzia Forestas, ai volontari delle Organizzazioni presenti sul territorio, alle compagnie barracellari e, infine, anche alle forze statali pure presenti sul territorio con le quali, anche quest’anno, abbiamo avuto modo di collaborare proficuamente. Naturalmente è necessario lavorare affinché la macchina venga ulteriormente potenziata, con uomini e mezzi ed è per questo che, a breve, decollerà il piano di assunzioni straordinario dell’Agenzia Forestas e lavoreremo, nel prossimo futuro, per consentire anche un ulteriore reclutamento per il Corpo forestale».

Il sindacato

Ignazio Masala, del sindacato di categoria Safor Cisl, tuttavia precisa: «Occorre fare una premessa», spiega: «A dettare il metro della campagna è l'andamento climatico. È il tempo atmosferico a stabilire il range all'interno del quale opera l'apparato antincendio. E il nostro è, senza tema di smentita, uno dei migliori anche a livello internazionale. In questo contesto il Corpo forestale, che da sempre coordina le operazioni di spegnimento nelle aree rurali e boschive, può vantare professionalità e competenza indiscussa. Nel merito della campagna ancora in corso, si può fare un primo bilancio: salvo due eventi eclatanti, che hanno colpito le comunità di Siniscola e Muravera, può definirsi positivo. Certo vi sono delle criticità note a tutti, quali le carenze organiche soprattutto nei ranghi dei professionisti e la necessità di rimodulare la composizione e lo schieramento dei mezzi che compongono la flotta aerea di spegnimento. L'ingresso in servizio dei nuovi agenti del Corpo forestale ha dato un po’ di ristoro, ma i numeri esigui richiedono che questa modalità di arruolamento e formazione sia immediatamente messa a regime». Quindi la richiesta: «Solo mettendo a sistema ingressi regolari e cospicui nel Corpo forestale regionale sarà possibile affrontare con i necessari margini di sicurezza le future stagioni antincendio. Pertanto è indispensabile indire subito un nuovo bando di assunzione per consentire al Corpo, anche negli anni a venire, di garantire la salvaguardia dell'ambiente della nostra Isola e la sicurezza dei nostri concittadini. Quanto allo spegnimento», chiude Masala, «per migliorare la situazione, oltre ai tre canadair dislocati a Olbia, servirebbero due elitanker, uno a Fenosu e uno a Villasalto».

I dati nazionali

A livello nazionale, quest’estate le richieste di concorso aereo giunte al Coau – Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento – sono state 794 e sono calate del 28% rispetto a quelle dello stesso periodo del 2022 (323 in meno), pari a un terzo di quelle pervenute nell'estate del 2017, l'anno più impegnativo dell'ultimo decennio. Nel corso delle operazioni di supporto aereo alle squadre e ai velivoli antincendio regionali, la flotta aerea dello Stato ha effettuato 4.019 ore di volo e oltre 17.300 lanci con circa 102 milioni di litri di estinguente. I dati riferiti alle singole Regioni mostrano che il maggior numero di richieste è arrivato da Sicilia e Calabria, che insieme rappresentano circa il 58% del totale nazionale, rispettivamente con 255 e 201 richieste. Nel periodo di massimo impegno, a partire da luglio, la flotta aerea dello Stato, coordinata dal Coau, ha potuto contare su un totale di 35 velivoli: 15 Canadair, 2 Fire Boss, 5 elicotteri S64 e 13 ulteriori elicotteri.

