La fiamma olimpica salta Narbolia 

La rivolta del sindaco Gian Giuseppe Vargiu bussa alla porta della Fondazione Milano Cortina 2026 che ha deciso di escludere Narbolia dal percorso della fiaccola olimpica. La torcia dei XXVI Giochi olimpici e paralimpici invernali, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026, attraverserà l’isola il 13 e 14 dicembre, ma salta il paese natale della campionessa mondiale e medaglia d’oro olimpica Alessia Orro, vincittrice prima a Parigi nel 2024 e pochi mesi fa in Thailandia.

Il percorso comunicato dalla Fondazione prevede il transito della fiaccola a Olbia, Sassari, Porto Torres, Alghero, Nuoro, Oristano, Sanluri, Quartu Sant’Elena e Cagliari, con deviazioni a Stintino, Barumini e Iglesias. Non a Narbolia, nonostante il legame diretto con una delle atlete più rappresentative dello sport italiano.

La protesta

«Non ho nulla contro i comuni coinvolti – evidenzia Vargiu – ma la fiaccola non passerà dove sono nati campioni olimpici. È una scelta che non valorizza il merito e la storia sportiva degli atleti». Il sindaco ha sottolineato anche l’aspetto economico: la Regione ha stanziato 150mila euro per l’evento, con 12mila euro destinati a ciascun comune attraversato e 15mila euro alle “città tappa”. «Un’opportunità che avremo voluto cogliere non solo per motivi simbolici, ma anche per contribuire attivamente all’organizzazione», precisa Vargiu che indirizza un appello ufficiale alla presidente della Regione e all’assessora allo Sport, al presidente del Coni e al presidente della Fip Sardegna affinché si facciano interpreti di una richiesta di revisione del percorso che includa Narbolia.

L’appello

«Esprimo grande dispiacere per la nostra mancata inclusione – sottolinea Vargiu - Alessia Orro è motivo di orgoglio per tutta la Sardegna e non ha mai perso il legame con il paese. Dare visibilità a Narbolia significa riconoscere il valore di chi ha portato in alto il nome della nostra terra». La protesta del sindaco si inserisce in un contesto più ampio di “sgarbo istituzionale”, già emerso in occasione della recente manifestazione internazionale di pallavolo tenutasi a Oristano, dove Orro era presente con la sua nuova squadra. «Siamo stati esclusi anche lì dalle premiazioni – ha aggiunto Vargiu – perché potevamo offrire solo un patrocinio gratuito».

