La fiamma olimpica farà tappa in città 

Il fuoco di Olimpia illuminerà Cagliari fra poco meno di due mesi e mezzo. Per celebrarlo adeguatamente la Giunta regionale ha stanziato 15mila euro per il capoluogo affinché possa allestire l’accoglienza alla delegazione che partirà il giorno prima dalla Gallura per poi proseguire il viaggio che la porterà a Milano e Cortina d'Ampezzo dal 6 al 22 febbraio 2026 per la XXVI edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. La delibera, proposta dall'assessora allo Sport Ilaria Portas ha stabilito uno stanziamento complessivo di 150mila euro e una ripartizione delle risorse a favore degli Enti locali coinvolti nell'evento.

L'elenco dei comuni che saranno attraversati dalla fiaccola olimpica è stato già comunicato al Coni: il 13 dicembre saranno coinvolte Olbia, Sassari, Porto Torres, Alghero e Nuoro. Mentre il 14 dicembre la fiaccola si sposterà tra Oristano, Sanluri, Quartu Sant'Elena e Cagliari come tappa finale. Una deviazione sul percorso ufficiale porterà la fiaccola anche a Stintino, Barumini e Iglesias. A Nuoro e Cagliari, in quanto città di tappa, saranno destinati 15mila euro, mentre agli altri Comuni coinvolti saranno destinati 12 mila euro.

«Sarà un momento solenne di sport - ha dichiarato l'assessora Portas - ma anche di spettacolo e grande visibilità come solo i Giochi Olimpici sanno fare. Sono convinta che in queste importanti giornate i riflettori saranno accesi sull'isola, dando lustro ai Comuni coinvolti e a tutta la Sardegna. Non potevamo perdere questa vetrina nazionale e internazionale fatta di sport, ambiente, turismo e ricadute economiche: per la nostra isola è una bellissima occasione per essere presenti a tutti i livelli».

