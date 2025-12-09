La fiamma olimpica con Patta e Oppo illuminerà la città 

La fiamma olimpica e paralimpica di Milano Cortina 2026 illuminerà le strade della città. Tutto pronto per la tappa di domenica: la staffetta partirà alle 9 da via Cagliari 38 (fronte Eni station), poi via Tirso, piazza Roma e piazza Eleonora per imboccare via Sant’Antonio e raggiungere infine via Cagliari 468 (altezza del Cafè La Virgola, Oristano Sud), l’arrivo è previsto intorno alle 10. Il percorso di circa 3,2 chilometri vedrà avvicendarsi 16 tedofori, fra loro spiccano i campioni olimpici di casa Stefano Oppo e Lorenzo Patta.

Dopo la fiamma proseguirà verso Sanluri, Barumini, Quartu, Iglesias e Cagliari. «Accogliere la fiamma olimpica è un onore che condividiamo con tutta la comunità – commenta il sindaco Massimiliano Sanna – Il suo ritorno, dopo tanti anni, ci ricorda che lo sport è un linguaggio universale capace di unire e ispirare». L’assessore allo Sport Antonio Franceschi evidenzia la dimensione educativa dell’evento: «Il ruolo assegnato alla staffetta rappresenta più di una cerimonia: è un messaggio che parla ai giovani e invita alla condivisione, al rispetto, all’impegno». Alla presentazione ieri a palazzo Campus Colonna erano presenti anche Marco Cruciani in rappresentanza della scuola di via Campania e Luigi Oppo che ha portato il saluto del figlio, Stefano, campione di canottaggio.

