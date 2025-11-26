VaiOnline
Giochi Milano Cortina
27 novembre 2025 alle 00:14

La fiamma brilla  nel cuore di Olimpia 

Olimpia. Più forte della pioggia autunnale che per giorni è caduta sulla regione dell'Elide e l'antico santuario di Era, la Fiamma olimpica è tornata a risplendere nella culla dei Giochi, dove tutto iniziò quasi 3000 anni fa. “Apollo, dio del sole, accendi la sacra torcia per l'ospitale città di Cortina e Milano e tu, Zeus, dona pace a tutti i popoli della terra”, ha esordito la grande sacerdotessa, illuminando con la torcia olimpica la sala del museo, di fronte alla statua della Nike di Peonio. Il meteo avverso ha imposto una cerimonia al chiuso, per beffa il sole è apparso a fine mattina. La folta rappresentanza italiana, tra cui anche il ministro dello Sport Abodi, ha assistito alla cerimonia tra i frontoni che ornavano il tempio di Zeus a Olimpia (risalente al 472-456 a.C.), il più importante santuario del mondo antico. La Coventry, presidente del Cio, non ha nascosto la commozione: «Questi Giochi arrivano in un momento critico della nostra storia». Il presidente della Fondazione Milano Cortina, Malagò, a proposito della staffetta che prenderà il via in Italia ha affermato: «Ogni passo fatto nelle prossime 10 settimane ricorderà al mondo il potere dello sport di costruire ponti, abbattere barriere e creare insieme un futuro più sostenibile. La fiamma olimpica attraverserà tutte le province italiane, 60 città, 300 paesi, 20 regioni». Dopo essere stata ricevuta al Quirinale dal presidente Mattarella, la fiamma percorrerà tutto il Paese fino alla cerimonia di apertura a Milano il 6 febbraio.

