La fiaccola olimpica a Marsiglia 

Il momento più atteso è arrivato, la fiaccola olimpica è arrivata in porto a Marsiglia, accolta dai fuochi d'artificio bianchi e celesti, i colori della città, e dai cori dei tifosi dell'Olympique Marsiglia. La fiaccola è nelle mani del primo tedoforo, Florent Manaudou, che l'ha estratta dalla sua teca, un bauletto griffato Louis Vuitton. La pattuglia di Francia, le "frecce tricolori" francesi, hanno sfrecciato nel cielo, mentre uno schieramento di poliziotti che hanno scortato la nave "Belem" con la fiaccola, segue il simbolo olimpico. In prima fila, nel pubblico che affolla il vecchio porto, il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, e la première dame, Brigitte.

Oltre un migliaio di contestatori, ostili alle Olimpiadi in Francia, hanno manifestando nelle strade di Marsiglia, vicino alla Porta d'Aix, per la manifestazione dell'accensione del braciere. Fra loro, anche dei manifestanti filopalestinesi, che sventolano bandiere e protestano per Gaza. La polizia ha bloccato la zona alla circolazione.

