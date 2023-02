La Fia premia l’Italia-Sardegna con il miglior rapporto tecnico 

Il Rally d’Italia Sardegna e il Rally Finland (quello che sino al 1996 era il Rally dei 1000 Laghi) sono stati giudicati i migliori del Mondiale. A sancirlo è il punteggio più alto che la Fia ha assegnato alle due corse nel proprio rapporto tecnico. In pratica è la relazione che giudica l’organizzazione in tutti i suoi aspetti, primi fra tutti quelli tecnico-logistici: vengono valutati verifiche, effettuazione e controlli di pneumatici e pesi, parchi chiusi, technical zone e altri aspetti legati a logistica, gestione e organizzazione. Un grande gratificazione per Aci Sport e tutti i suoi collaboratori.

Intanto nell’Isola si avvicina il momento della prima gara, il neonato e attesissimo Rally Sulcis-Iglesiente che si svolgerà su asfalto da 17 al 19 marzo. Da ieri sono aperte le iscrizioni alla gara organizzata da Mistral Racing, che prevede anche Storico e Regolarità Sport (prova tricolore).

