La Festha Manna in scena a Porto Torres Il 7 giugno in piazza Colombo c’è Alex Britti 

La Festha Manna porta a Porto Torres un altro nome prestigioso della scena musicale italiana. Il cantautore e chitarrista romano Alex Britti salirà sul palco di piazza Colombo il 7 giugno. “Solo una volta (o tutta la vita)”, “Oggi sono io”, “Mi piaci, “Gelido”, “Da piccolo”, “La i grandi successi dell’artista. Il concerto è una occasione per celebrare il suo iconico album “It.Pop”, che ha consacrato la sua ultraventennale carriera, una esibizione fatta di jazz, blues e virtuosismi sullo sfondo della Torre Aragonese, uno dei monumenti simbolo della città. Britti ha suonato con grandi bluesman americani come Paul Jones, Buddy Miles, Billy Preston e Rosa King, presentando dal vivo il meglio delle sue canzoni, scandite dal ritmo della sua inconfondibile chitarra.

Anche questo appuntamento è contraddistinto dal logo “Note sotto la Torre”, uno tra gli eventi più attesi dei festeggiamenti dedicati ai Martiri Turritani che, negli ultimi anni, ha avuto protagonisti Noemi, le Vibrazioni e i Modena City Ramblers. Dopo l’annuncio del concerto "Note sotto la Torre - Pasquetta in musica per l’Asinara”, in programma a Porto Torres il 21 aprile che vedrà esibirsi Max Gazzè insieme all’Orchestra Jazz della Sardegna, l’amministrazione turritana ha così svelato un altro nome d’eccezione.

