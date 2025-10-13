La festeggiata? Ha solo cento anni 

Insieme raggiungono 205 primavere. Ad accomunarle, oltre ad aver raggiunto e in un caso oltrepassato il traguardo dei cento anni, è il paese d’origine, Nughedu Santa Vittoria, dove si frequentavano sin da ragazze. E proprio in virtù di quest’amicizia a festeggiare i cento anni di Sisinnia Mattu c’era anche la compaesana Maria Antonia Tatti, che il 6 gennaio ha compiuto 105 anni. In chiesa tra loro la sindaca, Vanessa Corda, a suggellare «un momento storico per la comunità».

La sindaca emozionata

«Abbiamo già avuto diversi centenari ma questa cerimonia in chiesa è stata davvero emozionante – spiega Corda - Anche perché era presente Delario Fais di Neoneli, 103 anni e compare di zia Sisinnia: un incontro che ha mi ha fatto rivivere alcuni bei ricordi legati alla mia infanzia visto che sono cresciuta nel vicinato dei genitori».

La neo-centenaria

Sisinnia Mattu vive nella sua casa, accudita dai figli Daniele, Giuseppe e Antonio. Dopo la messa all’ex oratorio si è svolta la festa: in dono dall’Amministrazione a tzia Sisinnia una targa e i fiori. «Mio padre faceva il pastore e io e le mie sorelle andavamo ad accudire le pecore», racconta. Anche il marito Salvatore Tatti, scomparso nel 2008, faceva l’allevatore. E Sisinnia, oltre a dedicarsi alla famiglia ed essere molto religiosa, dava una mano con il lavoro, preparando il formaggio. Piatto preferito? «Apro il frigo e controllo cosa c’è. Prima la vita era più dura, c’era tanta povertà».

L’amica

Una storia diversa quella di Maria Antonia Tatti, da alcuni anni ospite della comunità alloggio a Nughedu. Conosciuta come “Bella”, ha frequentato la scuola fino alla terza elementare, poi ha dovuto interrompere gli studi per aiutare in casa. Neanche maggiorenne, ospite di una cugina nella Penisola, ha frequentato un corso di taglio e cucito a Firenze.

«Era una bella città, mi trasferii lì che potevo aver 16 o 18 anni, non ricordo», dice. Dopo aver preso il diploma di sarta è rientrata a Nughedu e ha iniziato ad insegnare taglio e cucito. Nel giorno del centesimo compleanno si è presentata in tacchi e pelliccia. «Ancora oggi ama vestire elegante», spiegano dalla comunità.

