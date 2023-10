La festa territoriale della Cisl  in ricordo di Benvenuto Corda 

Nutrita folla di associati e simpatizzanti al parco di Santa Barbara di Villagrande per la Festa della partecipazione 2023 promossa dalla Cisl Ogliastra. I vertici territoriali, con in testa il segretario Michele Muggianu, hanno annunciato di aver raggiunto gli obiettivi prefissati per la raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per la partecipazione dei dipendenti alla vita e ai profitti delle aziende. In Ogliastra sono state oltre mille le firme raccolte. È stata anche l’occasione per visitare il complesso archeologico di S’Arcu ‘e is Forros. Durante l’evento di sabato la platea ha ricordato Benvenuto Corda, fondatore e primo segretario della Cisl in Ogliastra, scomparso martedì. (ro. se.)

