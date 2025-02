La festa speciale nel paese di cui San Valentino è il patrono 

A Sadali il 14 febbraio è una ricorrenza speciale perché San Valentino è il patrono del paese. Una ricorrenza celebrata in maniera particolare: al termine della messa solenne c’è a benedizione alle coppie.

La sindaca Barbara Laconi spiega che Sadali tradizionalmente accoglie con amore tutti in un contesto in cui anche la potenza di una natura rigogliosa e incontaminata parla d'amore e di Dio. Alle 17 nella piccola e incantevole chiesa dedicata al santo martire, il parroco, don Alfredo Diaz, ha concelebrato, con il diacono Ignazio Flumini, la messa solenne. Al termine della funzione, Don Diaz ha benedetto le coppie di innamorati, sposi e fidanzati, presenti. Una cerimonia emozionante a cui hanno partecipato in tanti nonostante la pioggia battente.

La maggioranza degli innamorati che hanno ricevuto la benedizione sono residenti a Sadali ma tra loro c'erano anche fidanzati di Sant'Antioco chi hanno deciso di festeggiare la giornata dedicata all'amore a Sadali approfittando del fine settimana per scoprire il paese e il suo territorio: le grotte De Janas, l'incantevole centro storico, il percorso dedicato a San Valentino che tra le sue stazioni vede il sito in cui è stato installato il bassorilievo dedicato al santo realizzato e donato dall'artista Pina Monne. Le attività ricettive hanno proposto menù dedicati all'amore. Ma la festa grande che il paese dedica al suo patrono cade il 6 ottobre.

