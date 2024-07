La festa speciale della piccola Nora 

“Buon compleanno Nora”. La bambina sorride, ha appena compiuto 3 anni ed è tornata a San Sperate dove vivono i nonni. Suo padre, di fianco a lei, piange. «Non dovrei», dice, «ma oggi è un giorno particolare». Nora Aroni ha la sindrome di Angelman una malattia genetica rarissima la cui esatta incidenza, secondo l’Osservatorio malattie rare, è tuttora incerta: «Una recente revisione indica una stima pari a un caso su 10-40mila nati». Le terapie sono sperimentali e costose. Per questo i genitori hanno deciso di aprire un’associazione a Torino, dove vivono, per riunire le famiglie in Italia, sensibilizzare sul tema e recuperare i fondi necessari per le ricerche e le famiglie.

La scoperta

Se si passa qualche minuto con Nora si scopre che è una bambina divertente, giocherellona e che sa conquistare anche gli animi più freddi. Dispensa sorrisi e passa il suo tempo a tentare di afferrare (anche mettere in bocca) ciò che la sua mente trova curioso: un mazzo di chiavi, sedie, maniglie di passeggini. Tutto sembra affascinante attraverso i suoi occhi. «È una bambina bellissima», diceil papà Nicola, originario di San Sperate. La mamma, Valentina Velliscig, mentre gioca con Nora racconta: «Dopo un anno lallava poco e nulla, non gattonava e non cercava di mettersi in piedi. I dottori dicevano che era piccola, ma qualcosa non ci tornava». Dopo diverse visite, il 5 aprile 2023 arrivò la diagnosi. «Non dimenticherò mai quella data», confessa il papà.

La patologia

I sintomi della bambina sono diversi: ritardo nello sviluppo psicomotorio, difficoltà di linguaggio, problemi di equilibrio e coordinazione con tremore. «Poi ci sono le crisi epilettiche», raccontano i genitori. «Quando ne aveva una si riazzeravano i progressi. Almeno quelle si combattono con i farmaci». Esiste un (dispendioso) test genetico per riconoscere il problema durante la gestazione, ma non è così semplice: «Lo abbiamo fatto ed era negativo per la Angelman. Purtroppo può capitare». Oggi Nora va dal logopedista e con la comunicazione aumentativa alternativa fa piccoli progressi.

L’associazione

Il viaggio fatto dai genitori in questo anno li ha portati ad aprire un’associazione che si chiama “Nora la sirenetta aps”. «In Italia ci sono circa 3mila casi accertati. Ne abbiamo conosciuto tanti», continuano. «Si spendono minimo 7mila euro l’anno in cure. Sembra che avere un figlio malato sia un lusso in Italia. Combattiamo per tutto, dall’insegnante di sostegno a scuola, fino all’assistenza a casa. In alcuni casi la Sardegna sembra essere più preparata». L’obiettivo dell’associazione? «Vogliamo riunire le famiglie, aiutare gli altri a intraprendere questo difficoltoso percorso e magari creare dei campi estivi per far stare insieme bimbi come Nora e normodotati. Stiamo pensando ad un evento di beneficenza a San Sperate molto presto». Intanto Nora sorride. E fa sorridere le persone intorno a lei.