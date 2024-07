La festa si chiude tra le polemiche 

Tra “Cheri cheri lady” dei Modern Talking e “I’m blue” degli Eiffel 65, lo scorso sabato sera nel dj set di Sandro Murru al termine della Festa della Birra hanno ballato migliaia di persone a Sestu. Una serata di musica anni ’70, ’80, ’90 che ha richiamato tantissimi giovani e meno giovani nel nuovo piazzale Campioni d’Italia, e anche il primo evento così grande qui.

Festa e polemiche

Ma le conseguenze, che sembrano inevitabili, in questi casi, si sono viste la mattina dopo: un tappeto di bottiglie e cartacce lungo il Corso Italia, via Dante e nel piazzale, nonostante la presenza di cassonetti che non hanno convinto i soliti incivili a fare qualche passo per gettarli lì. E anche se l’evento si è concluso verso l’una, alcuni non hanno proprio voluto smettere di far festa molto più a lungo. «I ragazzini hanno bivaccato proprio sotto la finestra», racconta Gemiliano Cocco, che ha la fortuna o sfortuna di abitare in una casa proprio accanto al piazzale: «sono rimasti a urlare e a fare chiasso almeno fino alle 3. E qualcuno ha vomitato pure sui gradini del portone tanto che non siamo riusciti a togliere le macchie».

Sui social media la discussione è iniziata presto: c’è chi punta il dito su questi cattivi comportamenti, o sul sonno perduto. Ma la maggioranza difende comunque la scelta di organizzare il concerto anche in questa nuova sede: «Io non ho avuto grossi disagi, anzi è stata una bella serata», dice Giovanni Manca, che abita vicino. «Mi sono divertita tanto», le fa eco Matilde Serra, «certo a volte i ragazzini non hanno regole, ma almeno un evento porta vita nella nostra città».

I rifiuti

Il Comune intanto è corso ai ripari per quanto riguarda la pulizia: «È stato eseguito un primo intervento manuale di pulizia che ha eliminato il grosso di ciò che è rimasto a terra, già domenica mattina, poi oggi (ieri per chi legge) si è completata la pulizia con il passaggio del mezzo meccanico. Inoltre è molti cittadini hanno saputo usare bene i vari cestini piazzati nella piazza sia fissi che provvisori sistemati per far fronte ad una manifestazione così grande», spiega l’assessore all’Igiene Urbana Emanuele Meloni.

L’assessore

Soddisfatto nel complesso anche l’assessore alla Cultura Matteo Taccori: «Sandro Murru si conferma con un record di presenze ma si sono difesi benissimo anche i Cattivik, Mondo Super, Robinia e Marascia. Più di 6.000 persone hanno affollato il nostro piazzale, un successo straordinario. Finalmente grazie a questo spazio possiamo ospitare eventi di grande portata, e il merito dell’organizzazione va principalmente all’Associazione Premiere e agli uffici comunali. Purtroppo l’inciviltà di pochi è un problema difficile da risolvere, ma faremo tesoro di questa esperienza anche per l’organizzazione di altri eventi in futuro».



RIPRODUZIONE RISERVATA