La festa promozione in piazza 

Festa in piazza per la promozione in Eccellenza. Conclusa in maniera trionfale la stagione, la società sportiva di festeggiare nel cuore del paese, circondato dai tifosi, dai sostenitori, dagli sponsor che l’hanno accompagnata durante tutto l’arco di questo lungo campionato. A presentare la serata Directa Sport che ha chiamato sul palco lo staff, guidato dal mister Alberto Piras, la squadra capitanata da Federico Caredda, i dirigenti e la presidente Valentina Vacca che ha tenuto a ringraziare i sostenitori per aver fatto diventare realtà il sogno della promozione nel massimo campionato regionale: «Abbiamo voluto organizzare una festa per ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato in questa stagione, dai sostenitori ai tifosi, agli sponsor. Grazie a loro che ci hanno accompagnato e sono parte di questo successo». La cena tradizionale e il dj set hanno chiuso la serata.

RIPRODUZIONE RISERVATA