La festa per un compleanno speciale: Vincenza Cau ha compiuto 103 anni 

A Siddi, Vincenza Cau ha compiuto 103 anni. Nel giorno del suo compleanno, sabato, era in chiesa per il rosario. Lucidissima, racconta la sua vita con particolari minuziosi. Tzia Vincenza ha frequentato la scuola per quattro anni imparando a leggere, scrivere fare di conto. Appena dodicenne e fino a due mesi prima di convolare a nozze, fa la domestica presso diverse famiglie benestanti tra Cagliari e la Marmilla.

Nel ’39 rientra definitivamente in Marmilla seguendo gli sfollati che scappavano dalla città in guerra. Nel 1948, a Siddi sposa l’agricoltore Patrizio Aru, scomparso nel 1997, con cui ha avuto sei figli. Il sindaco Marco Pisanu, a nome della comunità, ha omaggiato la nonnina con dei fiori. Proprio a Siddi ha da poco compiuto 99 anni una sua cugina mentre in passato hanno tagliato il traguardo del secolo di vita altre due persone: Adelaide Cannas e Ignazio Serra. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA