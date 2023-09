La festa per Sant’Elena prosegue oggi in basilica 

Dopo il grande successo di Qurri , la corsa abbinata alla sagra dell’uva e l’inaugurazione delle mostre dell’uva, delle creazioni in pasta di vetro e degli oggetti in pietra e legno a Sa dom’e Farra, i festeggiamenti in onore della patrona continuano con un fitto programma anche oggi.

Si comincia alle 18,40 in basilica con il triduo di preghiera seguito dalla liturgia penitenziale. Subito dopo alle 20 in sacrestia ci sarà il convegno “Sant’Elena. Storia, figura, devozione”. Introduce e coordina il direttore dell’archivio storico di Cagliari Erico Trogu. Interverranno Piergiorgio Floris, docente di storia romana all’Università di Cagliari, Luca Sarriu, archivista dell’archivio storico di Quartu e Enrico Fenu, funzionario archivista della Soprintendenza archivistica della Sardegna.

La serata si chiuderà alle 21 nella chiesetta di Bonaria-Oratorio delle anime, con l’apertura della mostra “Sant’Elena dal 1600 ad oggi” a cura del Comitato stabile di Sant’Elena con la partecipazione dell’archivio di stato di Cagliari.

Ed è stata un grande successo Qurri, la gara podistica e ludico motoria che ha visto la partecipazione di duecento atleti. A dare il via con il presidente del Comitato Gianni Orrù, anche l’assessora comunale allo Sport Cinzia Carta e il vice parroco Gianmarco Lorrai.

