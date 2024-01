La festa per le tre leve dei 18enni 

«Voi valete molto di più di quello che si possa pensare. Vi auguro un grande futuro perché alle nuove generazioni è stato affidato il compito di renderlo tale». È stato questo uno dei passaggi più significativi dell’omelia di ieri del parroco di Abbasanta, Ghilarza e Norbello, padre Paolo Contini, nella chiesa di San Palmerio durante la celebrazione eucaristica per i ragazzi del 2005. Fanno tutti parte delle leve dei diciottenni che come tradizione si occupano anche dell'accensione della tuva nei loro paesi.

Un momento importante che insieme ai ragazzi ha unito anche le loro famiglie e non è mancata la commozione per via di quel passaggio naturale che porta alla maggiore età con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono. È stata anche l’occasione per confermare i propositi che da qualche anno vuole le tre leve unite nella santa messa per la festa di Sant'Antonio Abate, che si tiene da due anni alternativamente nei tre paesi. Al termine i ragazzi, indossando le diverse felpe colorate, hanno posato per la foto di gruppo insieme al parroco con l’augurio di buona festa per tutti. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA