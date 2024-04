La festa per il “Santo della pioggia” 

Sulla sommità di Mont’e Sicci, a circa un chilometro dal centro abitato, le rovine della chiesa campestre di San Sebastiano raccontano di un culto antico (certificato da Vittorio Angius a metà ’800 nel suo Dizionario storico e geografico della Sardegna) di cui oggi rimane solo una debole traccia nei ricordi degli anziani. «Abbiamo fatto un lunga ricerca - racconta Luca Dessì, giovane presidente della Societas Sicci Sancti Blasi, associazione che opera all’interno della parrocchia di San Biagio - i documenti della Curia, a partire dal 1600 ci dicono che su questo colle si teneva una grande festa nel mese di maggio, la prima domenica dopo Sant’Isidoro. L’ultima risale a circa 80 anni fa. È ora di recuperare questa tradizione».

L’idea

E così, dopo tanti anni, la comunità di Sicci, l’antico borgo che con San Pantaleo ha dato origine nel 1905 Dolianova, renderà omaggio al Santo con due giorni di festa l’11 e il 12 maggio prossimi: «L’idea è nata su sollecitazione di don Sandro Zucca, parroco di San Biagio. È stato lui a premere perché si desse il giusto spazio al culto di San Sebastiano che è pur sempre compatrono di Sicci. Attualmente a lui è riservata una processione il giorno successivo alla festa solenne di agosto dedicata a San Biagio, l’altro patrono del paese». Per capire quanto fosse diffuso nel Parteolla il culto per il milite romano martirizzato da Diocleziano basta fare un giro per Dolianova, nel centro storico di San Pantaleo, e visitare l’altra chiesa intitolata al Santo edificata nel XVII secolo per un voto contro la peste nera. Qui in suo onore il 19 gennaio di ogni anno si accende un grande falò intorno al quale si raccolgono i fedeli. Un appuntamento molto sentito e partecipato dalla comunità.

La storia

La festa di maggio, però, avrà il sapore di un ritorno alle origini, a una tradizione antichissima di cui si trova ancora traccia in alcuni paesi della Sicilia meridionale come Avola dove nel mese mariano si celebra una delle feste più importanti dedicate al martire di Narbona che un segnale forte lo ha già mandato: «Lo scorso anno, in pieno agosto, abbiamo fatto una processione da San Biagio verso i ruderi della vecchia chiesa campestre - rivela con un po’ di emozione Luca Dessì - al ritorno, mentre don Sandro aveva appena finito di recitare le preghiere, ha iniziato a piovere. Un evento improvviso accolto con disappunto da noi giovani. Non così dalle donne più anziane presenti che hanno ricordato quando le famiglie dei contadini chiedevano l’intervento del Santo perché mandasse la pioggia in periodi di siccità. Motivo in più per rinnovare il voto». Ora la comunità dei fedeli si prepara alla festa di maggio, autofinanziata dalla Societas Sancti Blasi. L’11 ci sarà una cena comunitaria con intrattenimento musicale. Nel pomeriggio del 12 la processione verso Mont’e Sicci e la messa solenne ai piedi del colle di San Sebastiano, un’area verde che domina il centro abitato dove il Comune intende realizzare un parco urbano.

RIPRODUZIONE RISERVATA