Domani la comunità sarà coinvolta nei festeggiamenti per il primo posto ottenuto in Canada al concorso mondiale nella categoria “Piccoli Comuni”. Una gioia per il borgo su lago, premiato per il lavoro intrapreso sulla sostenibilità e accoglienza. «L’invito è esteso a tutti, ai professionisti che hanno collaborato e ai sindaci del Barigadu», dice il sindaco Pietro Arca. ( a.o. )

