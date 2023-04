La festa non ferma i volontari: raccolte quasi 2 tonnellate di rifiuti 

L’attività dei volontari della sezione sulcitana di Marevivo non si è fermata nemmeno nel weekend di Pasqua.

Nell’ultimo fine settimana i 22 soci e 9 volontari hanno operato in località Is Pitzus nel Comune di San Giovanni Suergiu. L’attività di pulizia del territorio ha consentito il recupero di 71 sacchi di rifiuti differenziati dagli operatori impegnati sul campo. Nel dettaglio hanno recuperato 1772,20 chilogrammi di rifiuti di cui 444.20 di plastica, 169 di vetro, 484 di secco e 675 tra ingombranti e indifferenziata. Il tutto è stato avviato ai punti di raccolta per la successiva procedura di smaltimento. Mare pulito, mare sicuro, l’obiettivo dell’associazione ambientalista che puntualmente con azioni come questa, sta ripulendo le zone costiere del Sulcis. L’associazione, per sabato prossimo (alle 9.30) è previsto lo svolgimento di “Adotta una spiaggia” in località Santa Caterina a Sant’Antioco. Una passeggiata di carattere ambientale trasformata in lezione alla presenza del biologo Andrea Di Pasquale e l’operatività del gruppo di volontari che provvederà alla pulizia delle saline con un rinfresco conclusivo per tutti i partecipanti offerto dalla cooperativa la Locomotiva. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA