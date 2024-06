La festa finisce nel sangue 

Una serata che doveva essere di festa. L’ultima data di una novena quanto mai partecipata. Nella notte tra sabato e domenica, però, a Nuoro poco prima dell’una si è sfiorata la tragedia, nel piazzale della chiesa di San Paolo, nel rione di Monte Gurtei. Prima le parole, le discussioni accese, alimentate dall’alcol. Poi gli spintoni, con la rissa che degenera e fa affiorare un coltello tra le mani di un barbaricino di 27 anni (I. B.). I colpi sferrati con la pattadese hanno raggiunto all’addome e al torace il 54enne Roberto Porcheri, autotrasportatore nuorese. Portato immediatamente al vicino ospedale San Francesco, è stato sottoposto a intervento chirurgico: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. L’aggressore è stato fermato dalla polizia, il coltello recuperato nei paraggi.

Festa e sangue

Da parecchi giorni i festeggiamenti in onore di San Paolo procedevano spediti e senza intoppi. Sabato sera il piazzale della chiesa nuorese era gremito, tutto andava secondo copione. Intorno alla mezzanotte c’erano ancora molte persone, intente a festeggiare e magari a bere qualcosa in quel chiosco bar che da queste parti chiamano “barracca”. A un certo punto la situazione sfugge di mano. Un diverbio accende la miccia, la tensione si alza. L’alcol alimenta e amplifica tutto, come spesso capita in questi frangenti. Il 27enne nuorese afferra un coltello, si scaglia contro Roberto Porcheri. Alcuni fendenti raggiungono l’uomo all’addome e al torace. La vittima finisce a terra, in una pozza di sangue.

La corsa in ospedale

I soccorsi sono stati tempestivi. La professionalità del personale sanitario dell’ospedale San Francesco ha fatto la differenza, ha permesso di salvare la vita all’autotrasportatore. Una volta giunto al Pronto soccorso, Porcheri è stato subito preso in carico dal rianimatore. Prima è stato stabilizzato clinicamente, poi è stato condotto in sala operatoria. L’intervento è perfettamente riuscito, le condizioni di Roberto Porcheri sono stazionarie ma tra i medici trapela un marcato ottimismo, sebbene l’uomo resti in Terapia intensiva. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Ireno Satta. Gli agenti della Squadra mobile nuorese hanno sentito diverse persone che avrebbero assistito all’accoltellamento. Per il momento nei confronti dell’aggressore non è stata emessa alcuna misura cautelare.