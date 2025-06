La festa finisce a coltellate 

Quattro feriti in codice rosso, un ragazzo di 21 anni che lotta tra la vita e la morte e un compaesano appena maggiorenne finito in carcere per tentato omicidio.

È il bilancio tragico di una lite sfociata, alle 3 del mattino di ieri, nell’accoltellamento di diversi ragazzi a Sennori, a pochi chilometri da Sassari. Minuti di furia cieca nati vicino alla chiesa di San Giovanni Battista, santo di cui si festeggiava la ricorrenza, violenza le cui tracce hanno segnato di sangue l’asfalto per diversi metri.

Motivi

Sulle ragioni che abbiano condotto il sospettato, Alessio Tonzanu, diventato da poco maggiorenne, a infierire con un coltello da sub sui suoi compaesani sennoresi, non esistono certezze e i carabinieri si limitano a definirli “futili motivi”. In paese le voci si rincorrono, qualcuno riferisce di una reazione a pesanti apprezzamenti contro una ragazza, altri parlano della ribellione a presunti atti di bullismo, ma tutto è circoscritto a voci di paese. La vittima è un 21enne di cui non sono state volutamente fornite le generalità, figlio di un dipendente del Comune.

In caserma sono state raccolte numerose testimonianze, coperte dal più assoluto riserbo. La lite sarebbe scoppiata all’improvviso, l’aggressore sarebbe passato all’azione sorprendendo tutti con un coltello da sub.

Il racconto

Le prime coltellate, una decina, hanno subito raggiunto il giovane rivale. Colpito al torace, il ragazzo è caduto a terra, in un lago di sangue, sbattendo la testa. I soccorsi, arrivati immediatamente, hanno trovato un ragazzo in condizioni gravissime, senza conoscenza. L’aggressore diciottenne, riferiscono alcuni testimoni, nel frattempo sarebbe andato a torso nudo verso una delle ambulanze. Altri quattro giovani, colpiti anch’essi dalle coltellate, sono stati trasportati a Sassari in codice rosso, uno di loro è già finito sotto i ferri, anche se il suo quadro clinico non sembra essere preoccupante. Ma l’allarme è per il giovane a terra: ora è all’ospedale Santissima Annunziata, in coma farmacologico, dopo aver subito un’operazione. Le sue condizioni sono molto gravi e le prossime 72 ore saranno fondamentali. L’aggressore è ora rinchiuso nel carcere di Bancali, a disposizione della procura della Repubblica e della pm Lara Senatore.

Annullati i festeggiamenti non religiosi a Sennori, con la processione del santo avvenuta in modo silenzioso e composto, in segno di vicinanza ai parenti del 21enne. «In questo momento - commenta il sindaco Nicola Sassu - siamo tutti sotto choc».

RIPRODUZIONE RISERVATA