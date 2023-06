La festa esplode anche a Milano:  300mila in piazza 

Milano rilancia la battaglia per i diritti con il corteo del Pride, il primo con al governo la destra di Giorgia Meloni. In oltre 300mila, secondo una stima degli organizzatori, hanno sfilato per le vie della città per chiedere diritti per tutti, anche per i figli delle famiglie omogenitoriali, proprio il giorno dopo la sentenza del Tribunale di Milano che ha annullato l'iscrizione del figlio di due papà, nato con maternità surrogata all'estero. Al corteo ha partecipato anche la segretaria del Pd Elly Schlein che ha sottolineato il rischio di «una regressione dei diritti in Italia con questo governo, ma anche in Europa». E dal palco la segretaria Dem ha attacco la ministra della Famiglia Eugenia Roccella che ha parlato di una sanatoria per i bambini già nati. «Alla ministra dico che i bambini non sono un abuso edilizio». In testa al Pride, composto da circa 30 carri tra aziende, realtà Lgbtq+ e partiti politici (come +Europa, M5S, Sinistra italiana) c'erano proprio loro, le Famiglie arcobaleno, con lo striscione su cui campeggiava la scritta “L'amore non si annulla in tribunale”. «Al governo di Giorgia Meloni diciamo che è ora di svegliarsi perché le famiglie sono cambiate e non possono fare finta che non esistiamo», ha spiegato Elena Mantovani, una delle fondatrici dell'associazione Famiglie arcobaleno.

A Venezia, invece, erano circa 3.000 le persone che hanno preso parte al “Laguna Pride” organizzato da associazioni Lgbtq+ nel centro storico di Venezia. Si è trattato, come hanno dichiarato gli organizzatori, di un pride «dal basso», contro la retorica del «rainbow washing», ossia della dichiarazione di inclusività fatta soltanto a scopo commerciale.

RIPRODUZIONE RISERVATA