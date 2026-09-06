la festa è turca, azzurre d’argento 

Si ferma al tie-break, di fronte al pubblico di Istanbul in festa per la Turchia, il sogno dell'Italia di fare l'en plein nella pallavolo femminile: le ragazze di Julio Velasco cedono in finale agli Europei contro le padrone di casa e, davanti ai 16mila spettatori del Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, vedono così sfumare la possibilità di inanellare il titolo continentale da aggungere a quello Mondiale e alle Olimpiadi, impresa riuscita soltanto all'Urss tra il 1968 ed il 1970. Brave le turche, allenate da Daniele Santarelli, che hanno saputo bloccare il gioco delle azzurre e colpire a freddo con Melissa Vargas, inarrestabile negli ultimi due set, autrice di 28 punti a referto. Il punteggio finale è 3-2 (16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10).

Coach italiano

Capolavoro tattico di Santarelli, capace di mantenere la concentrazione e di sostenere la squadra per una rimonta che al termine del terzo set sembrava impossibile. Invece, la Turchia, complice il pubblico sugli spalti, non si è mai arresa. In palio c'era anche il pass per Los Angeles 2028 che ora l'Italia dovrà conquistare ai Mondiali 2027 o in base al ranking mondiale a seguito della Nations League 2028. Per la squadra di Santarelli si tratta del bis del titolo europeo già conquistato nel 2023. In casa azzurra, si può recriminare per un secondo set che poteva essere vinto e che probabilmente avrebbe indirizzato diversamente l'incontro.

La partita

Velasco non rivoluzione la squadra, parte con Orro al palleggio, Egonu opposta, Antropova e Sylla schiacciatrici, Fahr e Danesi centrali e Fersino libero. L'inizio è buona. Il primo set è di marca azzurra. Lo sarebbe anche il secondo ma si sciupa tutto nel finale. Nel terzo l'Italia torna a giocare su alti livelli. La Turchia sembra sopraffatta: il punteggio finale di 25-12 rende chiara la supremazia di Danesi e compagne. Ma è l'ultima scintilla. Nel quarto set, la Turchia è determinata e l'Italia appare impotente. Vargas martella dalla seconda linea e dalla rete. In ricezione le azzurre non trovano le misure, arriva anche qualche errore in battuta. Finisce 25-21 per le padrone di casa. Il quinto set è tutto di marca turca: l'Italia sembra arrendersi. Finisce 15-10 nel tripudio generale dei tifosi locali. Alla fine Melissa Vargas è nominata MVP degli Europei, ma assieme a lei nella squadra ideale ci sono la sua compagna al Fenernahçe, Alessia Orro, all’ennesimo premio come migliore palleggiatrice del torneo, e Myriam Sylla, che gioca anche lei a Istanbul (nel Galatarsay).

Il bilancio

Alla fine Paola Egonu ha messo a referto 28 punti, Ekaterina Antropova 16 punti e Myriam Sylla 12. Non hanno sfigurato Alessia Orro, Sarah Fahr e Anna Danesi. Non sono i numeri a poter spiegare la sconfitta. Nel finale sembra essere mancata la lucidità necessaria per fermare le avversarie, molto determinate, e la forza di rispondere colpo su colpo alla Vargas. Statisticamente la sconfitta di Istanbul interrompe l'imbattibilità dell'Italia nei tre grandi appuntamenti internazionali. La sconfitta contro i Paesi Bassi nella finale per il bronzo dell'Europeo 2023 era rimasta fino a oggi l'ultima battuta d'arresto azzurra tra Giochi Olimpici, Mondiali ed Europei. Da allora l'Italia aveva vinto tutte le sei partite disputate ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, le sette del Mondiale 2025 e le prime otto di EuroVolley 2026: una serie di 21 vittorie consecutive nelle tre grandi manifestazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA