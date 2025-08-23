La festa è salva, è stato nominato il nuovo obriere 

La festa di San Giovanni dell’anno prossimo è salva. Adesso c’è il nuovo obriere che si dovrà occupare di tutta l’organizzazione.

È Stefano Campus che prende il testimone, con tanto di scambio della bandiera andato in scena nelle scorse settimane, dal vecchio obriere Nicola Deiana che ha ricoperto l’incarico negli ultimi due anni. Prima di lui, l’obriere era stato proprio Campus che adesso è pronto a rituffarsi nella nuova avventura.La festa di San Giovanni come sempre si terrà nell’ultimo fine settimana di luglio, anticipata da una serie di appuntamenti, tra cui quello più importante della scelta e della presentazione delle tracchere, che prenderanno il posto delle ragazze che hanno avuto l’onore di salire nella grande tracca a forma di vela negli ultimi due anni. La mancanza della nomina del nuovo obriere durante i festeggiamenti dello scorso luglio aveva creato qualche apprensione sulla sorta della prossima edizione.

