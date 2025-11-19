La Festa è Mobile  a Cagliari e Ovodda con Carovana Smi 

Fine settimana tra storiche compagnie della scena performativa per “Festa Mobile. L’arte dell’abitare in viaggio”, il progetto firmato Carovana Smi in scena da domani a Cagliari con una tappa domenica anche a Ovodda. Si parte alle 19 nella Cripta di Santa Restituta (Stampace) con “The mother project”, un itinerario partecipato in cui il visitatore è guidato tra le opere di videoarte realizzate nelle scorse settimane nell’omonimo laboratorio tenuto dalla regista e documentarista cinese Mengqi Zhang.

Weekend

Sabato, alle 19, arriva alla Manifattura (viale Regina Margherita) Stalker Teatro con “Incontri”, una performance esperienziale basata sulla relazione tra le persone e ispirato alla saggezza dell’Antico Testamento. Alle 21, allo spazio T Off di via Nazario Sauro è la volta di “The Trip” di Company Blue. Un percorso performativo che attinge alla cultura psichedelica delle avanguardie anni ’60 e ’70. Domenica doppio appuntamento: alle 11 nella Scuola di danza Assunta Pittaluga, in via Ada Negri 28, è “Vie di Fuga. Gli artisti della resistenza”, un dialogo aperto con artisti, docenti universitari, critici e giornalisti. Alle 10, invece, Ovodda ospita “Così il saggio dimori nel mondo”, recital poetico-musicale ecosostenibile di e con Gisella Vacca con Rita Atzeri e Marco Atzori per una produzione a firma Il Crogiuolo. Il recital si dipana durante una breve escursione suddivisa in quattro tappe in partenza dai dai parcheggi del rifugio a Darghelio.

