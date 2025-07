La festa? È lunga tutta l’estate

A Isili san Giuseppe Calasanzio si festeggia a fine agosto ma pare proprio che quest’anno il santo venerato nel capoluogo del Sarcidano sarà il protagonista di tutta l’estate. Il Comitato per i festeggiamenti ha cominciato qualche mese la tradizionale questua. Ogni sera un gruppo di persone ha fatto il giro del paese, casa per casa per raccogliere le offerte dei cittadini. Ma questo gruppo di volontari con in testa, Giulia Aracu, una giovane scelta come “capo obreri”, ha pensato di vivacizzare le serate dell’estate isilese. Si stanno susseguendo quasi ogni fine settimana diverse iniziative, momenti conviviali accompagnati da buona musica, che servono per portare le persone fuori dalle case e stare di nuovo insieme, ma anche per aiutare le casse del comitato in vista dei festeggiamenti di agosto.

Nel parco

Due le manifestazioni organizzate entrambe nel Parco di Asusa con l’apericena e la serata barbecue che hanno riscontrato il favore degli isilesi. Oltre un centinaio le persone sabato hanno prenotato un tavolo sotto le stelle per gustare la carne arrosto, bere un buon bicchiere di vino e cantare fino a notte tarda al karaoke. «Ci stiamo impegnando», ha detto Giulia Aracu, «per riuscire a trattenere il più possibile i giovani e non solo nel fine settimana, per evitare che il paese muoia».

Una formula fortunata questa messa in campo per organizzare al meglio la festa di san Giuseppe, anche grazie alla sinergia che si è creata tra il comitato, la Pro Loco e il Comune di Isili. Ognuna delle parti è impegnata secondo le proprie possibilità se secondo i propri mezzi.

La sinergia

Un lavoro a più mani dunque che sta riunendo tante persone, adulti che mettono a disposizione la propria esperienza, giovani che si stanno mettendo in gioco per il bene del paese, famiglie. Ogni passo è pianificato nei minimi particolari durante le riunioni quotidiane in una delle stanze del Centro Sociale: si parla, ci si confronta, si propone quello che potrebbe essere meglio per regalare ai cittadini una festa coinvolgente e apprezzata.

Nonostante san Giuseppe Calasanzio non sia il patrono di Isili, è riconosciuto come rappresentativo di questa comunità. Non è facile riportare questa festa al periodo più florido dove decine e decine di bancarelle riempivano la via principale, dove un fiume di gente di riversava nella piazza per ascoltare la musica e ballare fino a tarda sera, ma quelli del comitato sono a lavoro per quello. «Cercheremo di accontentare tutti», ha aggiunto Giulia, «bambini, ragazzi, giovani e meno giovani e per questo dobbiamo ringraziare la popolazione e tutti coloro che ogni anno ci aiutano nei giorni della festa».

Intanto si prosegue con gli eventi in scaletta, il prossimo domenica con la sfilata di moda per i bambini che si svolgerà sotto i portici del Centro Sociale.

