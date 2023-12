La festa è anche in televisione 

La carica di film Disney, il concerto di Elisa a Natale e lo show di Stefano de Martino a Santo Stefano, in una valanga di film, serie, documentari, concerti, animazione, eventi, tra vintage e novità. Guardando ai prossimi giorni, sul servizio pubblico, cinema protagonista su Rai1 con i family movie della casa madre di Topolino e non solo. In prima serata fra gli altri, Remi (24 dicembre), “La sirenetta” (26 dicembre), “Dumbo” (27 dicembre), “La befana vien di notte” con Paola Cortellesi ( 4 gennaio) e “La befana vien di notte 2 - Le origini” (il 5 gennaio) con Monica Bellucci.

Palinsesto Rai

Il 25 dicembre, alle 21.25 su Rai1, “Stanotte a Parigi” e il primo gennaio, “Meraviglie d’Africa - Namibia” condotti da Alberto Angela. Il 31, l’appuntamento con “L’anno che verrà” da Crotone, dove sul palco, saliranno fra gli altri, Annalisa, Il Volo, The Kolors, con la conduzione di Amadeus che torna all’Epifania, con “Affari tuoi - Speciale Lotteria Italia”. Il 3 gennaio alle 21.15, c'è Carlo Conti per "Rischiatutto 70", una festa per l'anniversario delle trasmissioni ufficiali della Rai iniziate il 3 gennaio 1954. Su Rai 2, il 25 ci sono anche “Crudelia” con Emma Stone e il 26 il Christmas show "Da Natale a Santo Stefano" con Stefano De Martino. Su Rai3 in prima serata alla vigilia di Natale in prima serata film “Natale in casa Cupiello” a a Natale un classico come “La vita è meravigliosa”. Fra le novità di questi giorni anche “La biblioteca dei sentimenti”, il programma condotto da Maurizio De Giovanni e Greta Mauro che racconta i grandi sentimenti dell'umanità attraverso i libri. Per i più piccoli, Rai Kids trasmette, fra gli altri, il 25 dicembre, dalle 21.05, su Rai Gulp la maratona con tutti gli episodi della serie in prima tv “Me contro Te: La famiglia reale” (dal 26 su Raiplay). Tra i mondi delle Feste sulla piattaforma Rai anche la grande raccolta “Natale in casa De Filippo”.

Reti Mediaset

Mediaset ha in prima serata su Canale 5 il 24 dicembre Elisa: “Buon Natale anche a te - An Intimate Christmas”, il concerto della cantautrice andato in scena al Forum di Assago. Il 25 dicembre il “Concerto di Natale in Vaticano” con tra gli altri, Al Bano, Riccardo Cocciante, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Alexia e il 27 “Io canto Generation” condotto da Gerry Scotti. Anche il 31 dicembre Capodanno in musica con Federica Panicucci in diretta da Genova. Italia 1 ha fra gli appuntamenti il 24 dicembre “Una poltrona per due”; dal 27 al 29 dicembre la “Trilogia del Cavaliere Oscuro” di Christopher Nolan; il 31 dicembre un pomeriggio con Tim Burton e dall'1 al 6 gennaio una serie di cult da “Forrest Gump” a “Mrs. Doubtfire”.

Sky

Nelle rete di canali Sky, fra le prime visioni sono in arrivo “Tre di troppo” con Fabio De Luigi, “Super Mario Bros - Il film” e “Fast X", ma anche fra gli altri, “Shazam! furia degli dei” e “Armageddon time - Il tempo dell’apocalisse” con Anne Hathaway e Anthony Hopkins. Inoltre, per tutto il mese, fino al 31 è stato creato ad hoc il canale Sky Cinema Christmas. Fra le serie, per la fine dell'anno esordirà “Csi - Vegas” (Sky Investigation e Now) nuovo spin-off del cult.

Streaming

Su Disney+ le feste passano per una costellazione di titoli, tra cui la seconda stagione di “Nuovo Santa Clause cercasi”, “Diario di una schiappa a Natale - Si salvi chi può!”, “Percy Jackson e gli dèi dell’Olimpo”. Prime Video Me ha fra i titoli delle feste, “Buon Natale da Candy Cane Lane” con Eddie Murphy e la seconda stagione di “Me Contro Te - La Famiglia Reale” mentre Paramount+ riporta in primo piano anche “Vacanze di Natale di Carlo Vanzina” a 40 anni dall’uscita. Discovery propone sul Nove titoli come “Cash Or Trash - Xmas Edition” e il 31 dicembre alle 21.25 “A kind of magic - Queen in concerto”. Su Real Time “Il forno delle meraviglie” e “Primo appuntamento Hotel”. Fra gli altri canali, su Giallo anche un “Vera Xmas Episode”. ma soprattutto la notte del 25 su Netflix arriva “Armageddon” il nuovo irriverente ed esplosivo show comico di Ricky Gervais.

