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Promozione.
25 maggio 2026 alle 01:16

La festa dopo la sconfitta il bonorva è in eccellenza 

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Bonorva (dts) 1

Villacidrese 2

Bonorva (4-4-2): Mannoni, Soro (10' pts Caria), Jara, Córdoba, M. Sanna, Cámara, Zappareddu, Madeddu (5' sts Matassa), Pinna (33' st Spanu), Chelo (44' st Caddeo), Saba (11' sts Pusceddu). In panchina Vassallo, Gutiérrez, Silanos, Nieddu. Allenatore Pulina.

Villacidrese (4-4-2): Doneddu, Laconi (4' sts Lussu), Saias, Bellu, Caferri (33' st Cappai), Mascia, Demurtas, Paulis (10' pts Cirronis), Manca (1' st Muscas), Agostinelli, Atzei. In panchina Riccio, Melis, Mereu, Pinna, Figus. Allenatore Mingioni.

Arbitro: Barabino di Sassari.

Reti : st 3' Caferri, 36' Agostinelli; pts 8' Saba.

Note: ammoniti Spanu, Cámara.

Bonorva. Al cardiopalma, fino alla fine. Il Bonorva va sotto di due gol nella ripresa, va ai supplementari, perde un paio di battiti nei primi otto minuti iniziali fino al momento in cui il capitano Domenica Saba, in veste di Enea con Anchise, si porta sulle spalle tutta la squadra e l’allontana dal pericolo. È lui a deciderla, come sempre in questa stagione, nei momenti che contano. Poi il direttore di gioco sentenzia per la seconda volta la fine ed esplode la festa vera al Chicchitto Chessa. Il Bonorva (grazie alla vittoria dell’andata per 2-0) è in Eccellenza: il sogno è reale. C’è chi si commuove, chi esulta con la voce rotta. La categoria inseguita una vita e sfumata, negli ultimi anni, per bivi sbagliati ed intoppi sfortunati, è arrivata davvero.

La partita

Alla Villacidrese va un applauso scrosciante per essere riuscita, contro ogni pronostico, a riaprire una finale che sembrava già scritta. I due gol sono arrivati con merito. L’impresa è stata sfiorata per un soffio ma Mingioni si può consolare, sperando in un ripescaggio nelle prossime settimane.

Zappareddu (4’) battezza la gara solleticando la traversa, in acrobazia, su cross di Soro. Jara ci prova di testa (14’), Agostinelli spara alto da piazzato (17’), Samuele Pinna manda a lato, pescato da Saba in ripartenza.

La ripresa

Le squadre si chiudono, fino a inizio ripresa quando la Villacidrese passa in vantaggio con Cafferri (3’) che corregge in rete una punizione di Demurtas. Doneddu salva su Pinna (6’), Mannoni fa un miracolo prima su Muscas (15’) poi su Atzei (24’). La partita s'infiamma: il Bonorva sfiora l’1-1 con un tiro a giro di Chelo e una bordata di Saba (32') ma nel suo momento migliore arriva la mazzata col mancino, sporcato da una deviazione, di Agostinelli. È lo 0-2. Lo stadio smette di respirare. Saba va vicino al gol di testa al 90’, poi si fa perdonare all’8’ del primo tempo supplementare quando gonfia la rete dentro l’area avversaria. Il Chicchitto Chessa riprende a respirare. L’ultima vera occasione è per gli ospiti con Cirronis (7’ sts) prima che si abbassi il telone definitivo sulla stagione di Promozione.

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