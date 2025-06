La festa diventa tragedia a Parigi: 2 morti e 600 arresti 

Parigi. Le temute “derive” della notte Champions si sono puntualmente verificate. Il ministero dell’Interno francese aveva predisposto 5.400 fra agenti e gendarmi sul terreno, fin dal pomeriggio prima della finale di Monaco. Sono serviti ad arginare a malapena l’enorme massa di tifosi che si sono riversati nelle strade, nelle piazze, attorno allo stadio del Parco dei Principi, dove c’era il maxischermo con 40.000 persone, e sugli Champs-Elysées. Le cifre sono impressionanti: 2 morti, quasi 600 persone arrestate, vetrine spaccate, negozi devastati e saccheggiati. Oltre una quantità di pensiline, panchine, biciclette e motorini in sharing, automobili, dati alle fiamme. Gli ultimi falò dei teppisti, che si sono battuti per ore contro le forze dell’ordine - lancio di fumogeni, razzi, pietre da una parte, gas lacrimogeni e granate anti-accerchiamento dall’altra - erano accesi ancora alle 6 di ieri mattina, vicino al ponte dell’Alma, fra gli Champs-Elysées e la Tour Eiffel.

La serata è stata funestata dalla morte di due persone. A Dax, nel sud-ovest del paese, un ragazzo di 17 anni è stato ucciso a coltellate durante i festeggiamenti. Un altro ragazzo di una ventina d’anni è stato travolto in scooter a Parigi da un’auto durante la festa. Soltanto per caso non ci sono state altre vittime a Grenoble, nel sud-est, quando un’auto che aveva perso il controllo, ha investito la folla in festa, lasciando a terra 4 persone di una stessa famiglia. Due sono gravi. Ferito nel nord-ovest del Paese anche un poliziotto, colpito ad un occhio da un razzo dei fuochi d’artificio. Sono 22 i suoi colleghi in uniforme rimasti feriti, 18 dei quali a Parigi, stando al ministero dell’Interno. Sono stati 559 gli arresti, 491 solo a Parigi.

