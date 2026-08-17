La festa di Villamar 

Su Videolina alle 19 in diretta da Villamar la festa di Santa Maria d’Itria. Un rito molto sentito con una lunga storia. La tradizione popolare racconta di un antico simulacro che, come avvenne per la Madonna di Bonaria, fu trovato dentro una cassa che galleggiava nel Golfo di Cagliari. Quel simulacro è al centro di una devozione che arriva da lontano, ma che viene rinnovata ogni anno da tantissimi fedeli. Prima la messa e, a seguire, la solenne processione con il simulacro della Madonna d’Itria dalla chiesa campestre viene portato alla parrocchiale di San Giovanni Battista nel cuore del paese. Nel corteo, i cavalieri, i gruppi con gli abiti tradizionali e le traccas.In studio Alberto Masu. Collegamenti e interviste da Villamar a cura di Fausto Orrù.