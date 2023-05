La festa di Sant’Isidoro  torna dopo 60 anni 

Non succede dal 1963. Dopo 60 anni Loceri celebra Sant'Isidoro l'Agricoltore. Fervono i preparativi in paese, all'opera la parrocchia San Pietro Apostolo e Is Fedalis 1963 per organizzare al meglio i festeggiamenti previsti per la terza domenica di maggio. Il 21 maggio alle dieci don Giovanni Piroddi celebrerà la messa in parrocchia con i sessantenni. Dal pomeriggio si entra nel vivo dei festeggiamenti: alle 17 la processione con il simulacro del santo partirà da via Roma, sarà preceduta dai partecipanti con i costumi tradizionali e dalle associazioni con gli stendardi. Andrà in scena l'antico rito de is goccius. Sarà poi la volta della sfilata con i mezzi agricoli, circa trenta trattori fino a piazza Nonnu Melis, dove verranno benedetti. Gli organizzatori rivolgono un appello: «Chiediamo a chi ne ha la possibilità di indossare l'abito tradizionale durante la festa, proponiamo anche che i bambini indossino abiti da contadino e che si portino in processione attrezzi agricoli». Il tutto per rendere più vive le celebrazioni. «Sono molto contento che questa festa, molto sentita un tempo, venga riproposta, un'occasione importante per riscopre i nostri valori passati», commenta il sindaco Gianfranco Lecca. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA