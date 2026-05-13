La festa di Sant’Isidoro debutta con i piccoli, sabato gli spettacoli 

Al via a Villacidro la festa di Sant’Isidoro Agricoltore, la ricorrenza religiosa più importante dell’anno, inserita tra gli appuntamenti identitari dell’Isola. Si parte oggi con un pomeriggio dedicato ai più piccoli: gonfiabili, musica e animazione, seguiti dalla messa e dalla processione. I piccoli accompagneranno il santo vestiti da contadinelli. Tutti i festeggiamenti civili si svolgeranno nella rotonda di via Sassari: tre giornate dense di emozioni, musica e spettacoli.

Sabato momenti legati alla cultura e alla tradizione fino alla “Serata del mondo agricolo”. Dalle 22 alle 24 spazio a Danyjeey, format che unisce dj set, live violin, sax e performance dal vivo. Domenica il clou della rassegna: dalla messa mattutina all’incontro conviviale con i fedeli, fino alla solenne processione pomeridiana attraverso le vie del paese. Ancora una volta sarà un corteo ricco di simboli, confraternite, gruppi folk, cavalieri, suonatori e mezzi agricoli decorati. «Non solo festa – dice il presidente del comitato, Martino Muntoni - ma cuore pulsante della nostra comunità, uno degli appuntamenti più sentiti nel territorio. Un appuntamento in cui tradizione, fede e identità si incontrano e si rinnovano ormai da tanti anni».

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