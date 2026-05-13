VaiOnline
Villacidro.
14 maggio 2026 alle 00:09

La festa di Sant’Isidoro debutta con i piccoli, sabato gli spettacoli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via a Villacidro la festa di Sant’Isidoro Agricoltore, la ricorrenza religiosa più importante dell’anno, inserita tra gli appuntamenti identitari dell’Isola. Si parte oggi con un pomeriggio dedicato ai più piccoli: gonfiabili, musica e animazione, seguiti dalla messa e dalla processione. I piccoli accompagneranno il santo vestiti da contadinelli. Tutti i festeggiamenti civili si svolgeranno nella rotonda di via Sassari: tre giornate dense di emozioni, musica e spettacoli.

Sabato momenti legati alla cultura e alla tradizione fino alla “Serata del mondo agricolo”. Dalle 22 alle 24 spazio a Danyjeey, format che unisce dj set, live violin, sax e performance dal vivo. Domenica il clou della rassegna: dalla messa mattutina all’incontro conviviale con i fedeli, fino alla solenne processione pomeridiana attraverso le vie del paese. Ancora una volta sarà un corteo ricco di simboli, confraternite, gruppi folk, cavalieri, suonatori e mezzi agricoli decorati. «Non solo festa – dice il presidente del comitato, Martino Muntoni - ma cuore pulsante della nostra comunità, uno degli appuntamenti più sentiti nel territorio. Un appuntamento in cui tradizione, fede e identità si incontrano e si rinnovano ormai da tanti anni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Hantavirus, negativi i due turisti ma è scontro fra ministro e medici

L’Anaao: non reggeremmo a una pandemia. Schillaci: autolesionismo 
Trasporti

Continuità aerea, saltano due voli

Cancellato l’Alghero-Milano, il Cagliari-Linate decolla ma torna subito in pista 
Al. Car.
Stop all’installazione di un anemometro a Villanovaforru

Non affitta il terreno alla società eolica e rifiuta 15mila euro

L’appello del sindaco Onnis: «Resistere a questa invasione» 
Giovanni G. Scanu
senato

Meloni: «Sì al dialogo con l’opposizione» Ma il question time finisce tra le accuse

La premier annuncia entro l’estate il disegno di legge delega sul nucleare 
Piacenza

Trovati madre e figli, stanno bene

Cercati per giorni anche in Friuli Venezia Giulia, rintracciati all’estero 