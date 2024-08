La festa di Sant’Efisio martire apre i riti di settembre  

La festa di Sant’Efisio martire apre le feste del mese di settembre in città che proseguiranno con le celebrazioni per Santa Maria di Cepola e per la patrona Sant’Elena. Il comitato, in collaborazione con la confraternita già nei giorni scorsi ha dato il via al triduo di preparazione in onore del martire guerriero. Oggi alle 11,30 ci sarà la messa nell’antica chiesetta tra le vie Garibaldi e XX Settembre mentre alle 20 il presidente obriere Angelo Ledda partendo da via Mameli 11 consegnerà al nuovo presidente Luigi Xaxa in via Sant’Ignazio 1, la bandiera e il simulacro del Santo che lo impegna come nuovo obriere.

La festa proseguirà poi anche domani quando alle 19 sarà celebrata una messa in onore dei soci defunti questa volta però in basilica.E giovedì prendono il via le celebrazioni per Santa Maria di Cepola con la consegna alle 18,20 da parte di presidente e comitato della bandiera nella chiesetta in via Santa Maria, seguirà la recita del rosario che è in programma anche sabato e domenica prossimi. Giovedì alle 21,30 nel palco allestito come sempre tra le vie Garibaldi e XX Settembre ci sarà la gara poetica con gli improvvisatori. La festa proseguirà nei giorni successivi con, tra l'altro, il concerto di Manuela Villa sabato e la processione domenica.

